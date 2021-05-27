В орловских библиотеках на селе появится широкополосный интернет

В сельских библиотеках появится широкополосный интернет. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

В Орловской области широкополосный интернет появится в сельских библиотеках. В 2021 году его подведут в 21 библиотеку в деревнях.

Подключение к всемирной сети пройдет в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура". Доступ в интернет появится в нескольких сельских населенных пунктах 8 районов области, как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

В Троснянском районе это 6 сел и деревень: Никольское, Ломовец, Сомово, Муравль, Воронец, Сомово, Красноармейский. Еще 4 библиотеки получат доступ к сети в Кромском районе: Глинки, Кривчиково, Кутафино, поселок Кромской). В Краснозоренском районе в программу вошли 3 отдаленных населенных пункта: поселок Ключики и села Малиново и Орево). Еще 3 в Хотынецком районе - Красные Рябинки, Звезда и Никольское, 2в Сосковском - Лобынцево и Кирово. В трех районах к широкополосному интернету подключат по одной библиотеке в Верховском районе в поселке Васильевский, в Малоархангельском в деревне Александровка и в селе Домаха Дмитровского района.