Навравший полиции орловец отправится под суд

Орловца будут судить за ложный донос Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области под суд отправится мужчина, навравший полиции. 53-летний житель Колпнянского района сообщил, что напал на человека с ножом. Но на самом деле нападения не было.

Орловец позвонил в дежурную часть в апреле этого года и рассказал, что ударил ножом незнакомца. Началась проверка, которая в итоге показала: факта нападения не было. На мужчину завели уголовное дело по статье "Заведомо ложный донос о совершении преступления".

- В настоящее время расследование завершено, материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Колпнянский районный суд Орловской области для рассмотрения по существу, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Согласно Уголовному Кодексу, вруну может грозить до двух лет лишения свободы.