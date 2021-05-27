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Общество27 мая 2021 12:49

Трудовая инспекция провела проверку на Станции скорой помощи в Орле

Вскрылся факт неправильного расчета отпускного пособия
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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"Станции скорой помощи" выдали предписание об устранении нарушения

"Станции скорой помощи" выдали предписание об устранении нарушения

Фото: Архив "КП"

В Орле на "Станции скорой помощи" прошла внеплановая проверка. Трудовые инспекторы провели ее после поступившего обращения.

Как оказалось, на станции неправильно рассчитали отпускные пособия. Об этом сообщает официальный сайт Госинпекции труда в Орловской области. В ходе проверки вскрылся факт неправильного расчета пособия положенного по отпуску.

- В нарушение обязательного для исполнения работодателем требования Трудового Кодекса РФ, при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работникам, при осуществлении расчета среднего заработка работодателем не были приняты в расчет стимулирующие выплаты, выплаченные работнику в период май-октябрь 2020, - сообщили в трудовой инспекции.

Речь идет о выплатах, положенных медицинским работникам во время пандемии коронавируса. "Станции скорой помощи" выдали предписание об устранении нарушения.