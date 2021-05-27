Коронавирус в Орле на 27 мая 2021: заболело 47 человек, умерло 3

Мы собрали последние данные по распространению инфекции COVID-19 в Орловской области Фото: архив "КП"

Сколько человек заболело коронавирусом, выздоровело и умерло в России за последние сутки рассказал федеральный оперативный штаб. Мы собрали последние данные по распространению инфекции COVID-19 в Орловской области на 27 мая 2021.

Заболело за минувший день 47 жителей региона. Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией составляет 35 468 человек.

Выздоровело и закрыло больничные за сутки еще 58 орловцев. Суммарное число излечившихся - 33 697.

Еще 3 орловца, болевших коронавирусом, скончалось. Всего, за месяцы пандемии, умерло 652 пациента.

Коэффициент распространения инфекции на сегодняшний день в Орловской области, по данным оперативного штаба, 0,96. Это меньше, чем в целом по России - 0,97. Однако выше число новых случаев заболевания на 100 тысяч населения - в Орловской области их 4746,5, по стране - 3382,6. Смертей на 100 тысяч человек на Орловщине 87,3, по России в целом - 80,1.