С 27 мая в дома жителей Орла вернется горячая вода

С 27 мая в дома орловцев вернется горячая вода Фото: Ольга СУПОНЕВА

С сегодняшнего дня, 27 мая, в дома жителей Орла вернется горячая вода после двухнедельного отключения. В областном центре завершены гидравлические испытания теплосетей.

Об этом сообщили в ПАО "Квадра". Жителям областного центра - тем, кто получает теплую воду от ТЭЦ - какое-то время пришлось справляться без централизованного горячего водоснабжения. К настоящему же моменту ежегодные испытания на теплосетях окончены. Сотрудники ТЭЦ уже подали теплоноситель в магистральные, распределительные и квартальные сети.

В ПАО "Квадра" пояснили, что непосредственный пуск воды в дома зависит уже от управляющих компаний. Поэтому, в случае если из кранов все еще течет только холодная вода, стоит обращаться в УК, обслуживающую дом.