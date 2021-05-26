В Орле завели уголовное дело на горожанина, размахивавшего ножом перед участковым

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орле на местного жителя завели уголовное дело из-за того, что тот размахивал ножом перед участковым. СК начал разбирательство по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Участковый приехал по вызову о семейной ссоре: пьяный 42-летний орловец терроризировал домашних. Однако при виде полицейского буян расхрабрился и стал угрожать сотруднику ОВД, а после и вовсе схватился за нож и стал приближаться к участковому. К счастью, его напарник пресек попытки пьяной расправы. Теперь орловцу светит судебное разбирательство.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Согласно действующему законодательству санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщил "Комсомолке" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.