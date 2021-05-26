В Орле откроется фотовыставка о мамах и малышах в дикой природе

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В Орле откроется международная фотовыставка, которая точно не оставит посетителей без положительных эмоций. Экспозиция под названием "Материнство в дикой природе" будет готова принять гостей с 28 мая в Орловском музее изобразительных искусств.

Как несложно догадаться из название выставки, снимки расскажут о мамах-животных и их малышах. Открытие экспозиции приурочено к Дню защиты детей, который празднуется 1 июня. Гостей музея ждут уникальные кадры, сделанные фотографами по всему миру: США и Канаде, Великобритании и Германии, Франции и Италии, Эстонии и, конечно, России. Авторы снимков именитые фотографы из разных уголков планеты, обладатели престижных премий в мире фотографии.

- Цель проекта – представить в фотографии не просто животных с детенышами, а именно Материнство, в его разнообразных проявлениях: любовь, забота, самоотверженность, терпение, обучение, игра, - рассказали "КП" в Орловском музее изобразительных искусств.

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КОГДА? ГДЕ?

С 28 мая по 28 июня

ул. Октябрьская, 29

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