В Орле бывшему узнику концлагеря путевку в санаторий дали после вмешательства прокуратуры

В Орле бывшего узника фашистского лагеря, который попал в плен ребенком, вовремя не обеспечили положенной по закону льготной путевкой в санаторий. На свою проблему он пожаловался в прокуратуру.

Орловец пришел на прием к главе надзорного ведомства. Он рассказал, что ранее обращался в Фонд социального страхования, однако на лечение в санаторий так и не поехал: путевку не давали.

- Установлено, что заявитель имеет право на получение социальной помощи в виде льготной путевки на санаторно-курортное лечение. В настоящее время в результате вмешательства прокуратуры мужчина обеспечен путевкой, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.