Долгожительницу из Орловского района поздравили с вековым юбилеем

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С вековым юбилеем поздравили жительницу Орловского района Александру Кирюшечкину. В свой сотый день рождения долгожительница Александра Фирсановна принимала цветы и подарки.

В гости к прожившей уже целый век женщине, в поселок Знаменка, наведался глава района Николай Головко и директор центра социального обслуживания Нина Губарева. Слова поздравлений ей передали от Президент РФ Владимира Путина и жителей всего поселка, сообщает группа администрации Орловского района вконтакте.

- Долгожительница достойно прожила свой век, была свидетелем и участником многих исторических событий. Награждена медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.» Всю свою жизнь она посвятила животноводству в Совхозе Болховский, - рассказали в районной администрации.