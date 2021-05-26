В школах Орловской области обнаружено молоко с кишечной палочкой

В питьевом молоке обнаружили кишечную палочку Фото: Ольга СУПОНЕВА

В школах Троснянского района Орловской области было обнаружено молоко с кишечной палочкой. Некачественную продукцию удалось выявить в ходе прокурорской проверки, поставлял ее в учебные учреждения ООО "Урицкий молокозавод".

В питьевом молоке, оказалось, обитала не только кишечная палочка, но и в целом превышено число микроорганизмов. Дальнейшая проверка показала, что предприятие грешит не только некачественным молоком. Пробы продукции, а именно творога, отобрали в социальном центре Новосильского района. И из заявленных 9% жирности в нем оказалось только 6%.

- Выдано предписание о прекращении действия декларации о соответствии на серийный выпуск молока питьевого пастеризованного производства ООО «Урицкий молокозавод». Возбуждено дело об административном правонарушении, юридическое лицо привлечено к ответственности в виде административного штрафа, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.