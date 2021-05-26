Из пожара в многоэтажке на Черкасской в Орле эвакуировали 20 человек

В подвале девятиэтажки загорелся мусор Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле из пожара в девятиэтажном доме на Черкасской улице эвакуировано 20 человек, спасена женщина. До беды едва не довел полыхающий в подвале бытовой мусор.

ЧП случилось поздним вечером 25 мая, жильцы позвонили в пожарную службу в одиннадцатом часу. Из подвала многоэтажки валил едкий дым, заполнявший здание. На место прибыли спасатели, они вывели из задымленного здания 20 человек. Помощь потребовалась 34-летней жительнице дома, ее удалось спасти.

- Благодаря быстрому вызову пожарных, возгорание мусора в подвале ликвидировано на 5 квадратных метрах. Пострадавших нет. Причину пожара выясняют специалисты, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.