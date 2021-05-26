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Общество26 мая 2021 9:59

Предъявлено обвинение чиновнице администрации Орла по делу о закупке сухпайков для школьников

Сухие пайки приобретались по завышенной стоимости
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Сухпайки школьники получали во время удаленного обучения - вместо обедов в столовой

Сухпайки школьники получали во время удаленного обучения - вместо обедов в столовой

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле по делу о закупках по завышенной стоимости сухих пайков предъявлено обвинение чиновнице городской администрации. Заместитель отдела образования подозревается в превышении должностных полномочий.

Уголовное дело было возбуждено в марте текущего года. Тогда правоохранителям удалось установить, что сухие пайки, предоставлявшиеся школьникам во время удаленного обучения взамен обедов в столовой, закупались у одного поставщика, а ценник оказался явно завышен. Ущерб бюджету превысил 3,5 миллиона рублей. Кроме того, были нарушены права несовершеннолетних.

- По данному уголовному делу следователем предъявлено обвинение заместителю начальника управления образования администрации города Орла, которой вменяется превышение должностных полномочий при организации данной закупки, - сообщила "КП" Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области.