Предъявлено обвинение чиновнице администрации Орла по делу о закупке сухпайков для школьников

Сухпайки школьники получали во время удаленного обучения - вместо обедов в столовой Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле по делу о закупках по завышенной стоимости сухих пайков предъявлено обвинение чиновнице городской администрации. Заместитель отдела образования подозревается в превышении должностных полномочий.

Уголовное дело было возбуждено в марте текущего года. Тогда правоохранителям удалось установить, что сухие пайки, предоставлявшиеся школьникам во время удаленного обучения взамен обедов в столовой, закупались у одного поставщика, а ценник оказался явно завышен. Ущерб бюджету превысил 3,5 миллиона рублей. Кроме того, были нарушены права несовершеннолетних.

- По данному уголовному делу следователем предъявлено обвинение заместителю начальника управления образования администрации города Орла, которой вменяется превышение должностных полномочий при организации данной закупки, - сообщила "КП" Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области.