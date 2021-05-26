В Орле "Форд" врезался в столб, пострадала девушка-пассажир

Девушка-пассажир "Форда" пострадала в ДТП Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Легковая иномарка протаранила бетонный столб в Орле. В ДТП пострадала девушка-пассажир автомобиля.

ДТП случилось во вторник, 25 мая, примерно в половине одиннадцатого утра. За рулем легковушки "Форд Мондео" был 31-летний водитель, машина ехала по Московскому шоссе со стороны улицы Михалицына в сторону Бурова.

- В районе дома№ 80 по Московскому шоссе водитель допустил наезд на препятствие (столб). В результате ДТП пассажир автомобиля "Форд", девушка 25 лет, получила телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.