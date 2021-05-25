Коронавирус в Орле на 25 мая 2021: заболело 50 человек, 2 умерло

Мы собрали последние данные о COVID-19 в Орловской области
Фото: Архив "КП"
Статистику по распространению коронавируса в России обновил федеральный оперштаб. Мы собрали последние данные о COVID-19 в Орловской области на 25 мая 2021.
За сутки присутствие в организме коронавирусной инфекции подтвердилось еще у 50 жителей региона. Общее число заболевших составляет 35 372.
Выздоровел и закрыл больничные за минувший день еще 71 пациент. За все время наблюдения излечилось 33 577 орловцев.
Есть данные и о новых смертельных исходах: умерло еще 2 жителя Орловской области, болевших коронавирусом. За пандемии скончалось 647 зараженных пациентов.