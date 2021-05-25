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Здоровье25 мая 2021 15:45

Коронавирус в Орле на 25 мая 2021: заболело 50 человек, 2 умерло

Закрыл больничные за сутки еще 71 пациент
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Мы собрали последние данные о COVID-19 в Орловской области

Мы собрали последние данные о COVID-19 в Орловской области

Фото: Архив "КП"

Статистику по распространению коронавируса в России обновил федеральный оперштаб. Мы собрали последние данные о COVID-19 в Орловской области на 25 мая 2021.

За сутки присутствие в организме коронавирусной инфекции подтвердилось еще у 50 жителей региона. Общее число заболевших составляет 35 372.

Выздоровел и закрыл больничные за минувший день еще 71 пациент. За все время наблюдения излечилось 33 577 орловцев.

Есть данные и о новых смертельных исходах: умерло еще 2 жителя Орловской области, болевших коронавирусом. За пандемии скончалось 647 зараженных пациентов.

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