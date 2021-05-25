В Орловской области начали делать прививки новым препаратом "КовиВак"

Вакцинация продолжается Фото: Архив "КП"

Жителей Орловской области начали прививать от коронавируса новым препаратом "КовиВак". Всего в регионе доступно 780 доз этой вакцины.

Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях 24 мая. Пока что привилось "КовиВаком" только 8 человек. Эта вакцина тоже двухкомпонентная, как и другие. Всего в регион поступило 92979 доз вакцины.

В общей сложности сейчас жителям Орловской области доступно 13 тысяч слотов вакцины, записаться на прививку можно онлайн через электронную регистратуру.