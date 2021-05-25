Жителей Орловской области оштрафовали на 30 тысяч за костры в лесу

Сейчас в Орловской области пожароопасный период Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жителей Орловской области больше чем на 30 тысяч рублей оштрафовали за костры в лесу. С 12 апреля в регионе действует пожароопасный сезон.

О рейдах и штрафах рассказал начальник регионального Управления лесами Игорь Лебедев. С начала 2021 года выявлено 16 административных правонарушений, общая сумма штрафов составила 31 тысячу рублей.

Рейды продолжаются. К настоящему моменту лесных пожаров в Орловской области, к счастью, не произошло.