«Ростелеком» выступил партнером V Вузовского отборочного чемпионата OGUSkills2021 в Орле

.

Соревнования проходили с 14 по 24 мая на базе ОГУ. Студенты в течение четырех дней разрабатывали и защищали конкурсные проекты по 14 компетенциям, в том числе по цифровым сервисам. «Ростелеком» наградил победителей и призеров чемпионата.

Руслан Петрищев, заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Орловский государственный университет – наш надежный деловой партнер на протяжении нескольких лет. Мы перевели на волоконно-оптические линии связи учебные корпуса и общежития ОГУ. Доступ к цифровым сервисам получили 22 объекта вуза. Кроме того, оснастили лабораторию телекоммуникационным оборудованием передачи данных и транспортной сети. Сейчас на стадии переговоров еще два проекта. И поддержка OGUSkills2021 – это логическое продолжение нашего партнерства».

«Ростелеком» совместно с экспертами чемпионата разработал задания по компетенции «Туризм», в соответствии с которыми участники разработали проекты по применению цифровых технологий в туристической среде.

Светлана Степанова, директор Координационного центра «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) ФГБОУ ВО «ОГУ имени И. С. Тургенева»:

«Вузовский чемпионат проходит по наиболее востребованным на рынке труда новым и перспективным специальностям, в том числе в компетенции “Туризм”. Последние годы развитию внутреннего туризма уделяется большое внимание со стороны как государственных структур, так и представителей бизнеса. Внедрение цифровых сервисов в туристическую отрасль поможет повысить привлекательность нашего региона для путешественников».

Первое место в номинации «Туризм» заняли: Андреева Виктория, Лебедева Дарья. На втором месте Серафима Другова, Ирина Ефремова, третье место поделили команды: Алексей Клопов, Дмитрий Тарасов и Юлия Мартынова, Валентина Терехина. Всего в чемпионате прияли участие более 90 конкурсантов, работы которых оценивали более 100 специалистов.

реклама