При ДТП в орловском райцентре Новосиль пострадали женщина и ребенок

Два человека пострадали при ДТП в Новосиле Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Женщина и ребенок пострадали при ДТП в Орловской области. В районном центре Новосиль не разъехались две отечественных легковушки - "Лада Гранта" и "ВАЗ 2114".

Автомобильная авария произошла в обеденное время 24 мая на улице Луначарского. За рулем "Четырнадцатой" был 21-летний водитель, "Грантой" управлял 48-летний мужчина.

- Водитель на автомобиле "ВАЗ 2114" двигался по улице Луначарской со стороны Октябрьской в направлении Коммунаров. В районе дома№ 30 по он допустил столкновение с автомобилем "Лада Гранта", который двигался по улице Коммунаров, - пояснили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге 12-летний ребенок и женщина 49 лет - оба пассажиры "Четырнадцатой" - получили травмы. К счастью, они не оказались слишком серьезными. Врачи оказали пострадавшим помощь и отпустили.