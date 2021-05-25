Орловчанку отправили в колонию за многомиллионное мошенничество с кредитами

Мошенница проведет за колючкой 6 лет Фото: Архив "КП"

Жительнице Орловской области вынесли приговор за многомиллионное мошенничество с кредитами. Она набрала денег в долг более чем на 10 миллионов рублей, при этом возвращать заемные средства не собиралась.

На скамье подсудимых орловчанка оказалась из-за 18 фактов мошенничества и еще 2 преступлениях в сфере кредитования (именно по этим статьям УК были возбуждены уголовные дела на женщину). Установлено, что в банк мошенница предоставляла ложные сведения, возвращать долги не планировала. Кроме того, женщина обманывала поручителей, которых приводила с собой в банк для получения кредитов.

- Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил виновной наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, - сообщили "КП" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.