В коллекторе у Красного моста в Орле обнаружили мумифицированный труп

Фото из архива "КП" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле в коллекторе у Красного моста обнаружен мумифицированный труп мужчины. Предположительно, скончавшийся был бездомным.

О жуткой находке рассказал телеканал "Первый областной". Накануне, 24 мая, рабочие, обслуживающие тепловые сети, заметили безжизненное тело в колодце теплотрассы. Тело уже успело замумифицироваться, медэксперты пришли к выводу, что умер мужчина несколько месяцев назад. Следов насилия не обнаружено.

Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители. Ведется доследственная проверка.