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Общество25 мая 2021 13:41

В орловских ЗАГСах будут женить по новому графику

С 25 мая изменен режим регистрации браков
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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В орловских ЗАГСах будут женить по новому графику

В орловских ЗАГСах будут женить по новому графику

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В ЗАГСах Орловской области с сегодняшнего дня, 25 мая, будут женить по новому графику. Изменен режим регистрации заключения брака.

Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области. Теперь в не торжественной обстановке пожениться можно со вторника по субботу. Для тех же, кто хочет более пышной свадьбы, торжественная регистрация будет проводиться в четверг, пятницу и субботу.

Изменения коснутся всех территориальных отделов регионального ЗАГСа.