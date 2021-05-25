В орловских ЗАГСах будут женить по новому графику Фото: Ольга СУПОНЕВА

В ЗАГСах Орловской области с сегодняшнего дня, 25 мая, будут женить по новому графику. Изменен режим регистрации заключения брака.

Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области. Теперь в не торжественной обстановке пожениться можно со вторника по субботу. Для тех же, кто хочет более пышной свадьбы, торжественная регистрация будет проводиться в четверг, пятницу и субботу.

Изменения коснутся всех территориальных отделов регионального ЗАГСа.