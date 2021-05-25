Маршрутка сбила пенсионерку на Космонавтов в Орле

Пожилая женщина попала под колеса автобуса Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле маршрутка сбила пенсионерку на улице Космонавтов. Теперь пожилой женщине, оказавшейся под колесами автобуса "ПАЗ", предстоит лечение.

ДТП случилось утром в понедельник, 24 мая. Около половины десятого 53-летний водитель вел автобус по Космонавтов со стороны Металлургов в сторону Бурова.

- В районе дома № 3 по улице Космонавтов при повороте направо, на прилегающую территорию, он допустил наезд на женщину-пешехода 79 лет, - описали картину происшествия в региональной Госавтоинспекции.

В итоге женщину с места ДТП увезли в больницу. Медики оказали ей необходимую помощь, госпитализация не потребовалась: назначено амбулаторное лечение.