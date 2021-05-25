В Орле сигарета стала причиной пожара в многоэтажке на Комсомольской

Пламя удалось потушить, спасен мужчина Фото: Архив "КП"

В Орле мужчину спасали из пожара в квартире. ЧП случилось в многоэтажном доме по улице Комсомольской вечером 24 мая.

Спасателям очевидцы позвонили около девяти вечера. Как оказалось, очагом возгорания стал балкон на пятом этаже. Пожарные двух частей прибыли на место происшествия. Жильцов соседних с полыхающей квартир пришлось эвакуировать, так как балкон полыхал открытым пламенем и существовала угроза распространения огня.

- Звеном газодымозащитников был спасен мужчина из квартиры, организована эвакуация жильцов соседних квартир – 6 человек, трое из них дети, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В итоге балкон сгорел по всей площади. Предварительно установлено, что причиной пожара стала неосторожность при курении. Силами пожарных в ЧП обошлось без пострадавших и жертв.