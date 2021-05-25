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Происшествия25 мая 2021 10:12

В Орле на скорости столкнулись "Хендаи" и "БМВ"

Водитель автомобиля "Хендаи" с травмами госпитализирован
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Автомобили столкнулись на Комсомольской

Автомобили столкнулись на Комсомольской

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Две иномарки столкнулись на Комсомольской улице, в районе автовокзала, в Орле. Дорогу не поделили "Хендаи Соната" и "БМВ Х5".

ДТП случилось накануне вечером, 24 мая. Подробности столкновения озвучили в региональной Госавтоинспекции. В начале десятого 31-летний водитель "Хендаи" двигался по Комсомольской со стороны Авиационной в стоторону Мопра. Он стал поворачивать налево, на Карачевское шоссе, а в этот момент во встречном направлении ехал кроссовер "БМВ" под управлением 20-летнего парня (машина ехала по Комсомольской со стороны Мопра).

Водитель "Хендаи" с травмами в больнице

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Легковушка врезалась в "немца", удар пришелся в бок. Водитель "БМВ" не пострадал, а вот водитель "Хендаи" теперь в больнице.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, госпитализирован, - пояснили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ДТПДТП в Орле и области 2021