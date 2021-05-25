В Орловской области из закрытого режима работы вышли 10 соцучреждений

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орловской области из закрытого режима работы вышли 10 социальных учреждений. Ранее их функционал был ограничен из-за пандемии коронавируса.

Интернаты, диспансеры, геронтологические центры один за одним возвращаются к прежнему режиму. Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков во время традиционного прямого эфира в соцсетях 24 мая. Уже открыли двери центры соцобслуживания в Ливенском, Малоархангельском, Должанском, Хотынецком, Новосильском, Колпнянском, Новодеревеньковском, Верховском, Кромском и Дмитровском районах.А в ближайшие две недели из закрытого режима выйдут еще 9 подобных учреждений в разных районах области.

- В перешедших в штатный режим работы учреждениях будут сохранены меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, в том числе тестирование методом ПЦР-диагностики персонала раз в 14 дней, - пояснили в пресс-службе Правительства Орловской области.