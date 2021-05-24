В Орловской области от укусов клещей пострадали уже 226 человек

Клещи атакуют жителей Орловской области Фото: Архив "КП"

В Орловской области от укусов клещей пострадало 226 человек, по состоянию на 20 мая. Часть кровососов инфицированы боррелиозом.

Случаи обращения укушенных жителей региона в больницы зафиксированы в 18 районах. В том числе, клещи присосались к 82 детям. При этом, как отмечают в региональном Роспотребнадзоре, количество случаев обращений в медучреждения снизилось в сравнении с 2020 годом - в 1,4 раза. К настоящему моменту никто не заболел боррелиозом.

- Инфицированность клещей возбудителями боррелиоза составила – 16,8% от числа исследованных (за аналогичный период 2020 года – 19,1%), - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.