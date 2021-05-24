Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле открыли мемориальную доску общественнику Рафаилу Исламгазину. Рафаил Лутфейевич десятки лет посвятил выстраиванию системы ЖКХ в областном центре.

Памятная доска появилась на фасаде дома, в котором жил известный общественник: Приборостроительная, 17. Мероприятие прошло в торжественной форме, собрались гости. Многие делились воспоминаниями о Исламгазине и как о человеке, и как об общественном деятеле.

Фото: пресс-служба администрации Орла

- Он всегда выступал посредником между людьми, властью и УК. Да, иногда его ругали и первые, и вторые, и третьи, но он терпеливо шел по своему пути. Он был романтиком системы ЖКХ и верил, что настанут времена, когда противоречия между УК и жителями сведутся к минимуму, - цитирует пресс-служба администрации Орла Михаила Вдовина, вице-спикера облсовета.

В Орловскую область Рафаилу Исламгазин приехал, когда ему было 50 лет. Последующие годы он буквально наладил систему ЖКХ и положил начало орловским ТОС. Скончался Исламгазин 24 мая 2020 года в возрасте 84 лет.