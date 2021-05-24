В Орле полиция ищет очевидцев ДТП, в котором юный велосипедист получил тяжелые травмы

Фото из архива "КП" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле полиция ищет очевидцев ДТП, в котором серьезные травмы получил юный велосипедист. "Мазда" сбила подростка на пешеходном переходе по улице Городской 6 мая.

ДТП случилось примерно в 14.50. 33-летний водитель ехал за рулем легковой иномарка "Мазда" по Городской улице со стороны Поселковой в направлении Гагарина. В этот момент 14-летний велосипедист пересекал проезжую часть по нерегулируемой "зебре" слева направо относительно движения машины. Он очутился под колесами, его здоровью был нанесен тяжкий вред, потребовалась госпитализация.

- Просьба всех очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия связаться со следователем по телефону 8 (4862) 40-03-48, 89102061996. Конфиденциальность гарантирована, - обратились к орловцам в региональном УМВД.