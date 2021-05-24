Годовая инфляция в Орловской области составила 5,8%

Инфляция в Орловской области в апреле составила 5,8% Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области замедлилась инфляция. Ее уровень в апреле составил 5,8%.

Эксперты регионального отделения Банка России проанализировали ситуацию. Замедление инфляции они связывают с запасливостью россиян. В 2020 году, когда настала пандемия коронавируса, жители страны стали активно закупать продукты впрок. Также шли в ход цитрусовые - апельсины, лимоны. Из-за ажиотажа цены на них выросли, свою роль сыграло и ограничение поставок из-за границы. Сейчас спрос и предложение сбалансированы.

- Похожая ситуация и крупами. Год назад, когда начиналась самоизоляция, многие запасались товарами длительного хранения. Спрос был высок, что и повлекло рост цен. Сейчас нет проблем с доступом в торговые точки, рост цен на гречку и рис замедлился, - рассказали в орловском отделении Банка России.

Отмечается, что при этом инфляция в группе непродовольственных товаров наоборот ускорилась в апреле до 6,2%. Это связано с возросшим спросом на туристические поездки и более активное использование личного транспорта.