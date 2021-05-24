В Орле "ВАЗ" взял на таран "УАЗ", водитель легковушки пострадал

. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле водитель автомобиля "ВАЗ" оказался на больничной койке после столкновения его автомобиля с "УАЗом". Легковушка взяла на таран внедорожник.

Авария произошла в Северном районе областного центра. 54-летний мужчина ехал на машине "ВАЗ 2112", проще "Двенадцатой", по Раздольной улице со стороны Рощинской. Впереди, попутно, двигался внедорожник "УАЗ", за рулем была 26-летняя женщина. Когда "УАЗ" стал поворачивать налево, "Двенадцатая" протаранила его.

- В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ" получил телесные повреждения, госпитализирован, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.