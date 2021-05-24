В 2020 году на рабочем месте в Орловской области погибло 8 человек Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области на рабочем месте в 2020 году погибли 8 человек. Такие данные приводит областная федерация профсоюзов.

Число несчастных случаев с летальным исходом в 2020 году увеличилось, в сравнении с годом 2019 - тогда погибло 7 орловцев. В общей сложности же травмы получило 143 человек, из них у 23 работников диагностированы тяжелые телесные повреждения, в 2019 году зафиксирован 21 такой случай.

- В организациях, где созданы первичные профсоюзные организации, на производстве погиб 1 работник, а тяжело травмировано – 5, - сообщили в областной федерации профсоюзов.