Коронавирус в Орле на 24 мая 2021: заболело 48 человек, никто не умер

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области Фото: Ольга СУПОНЕВА

Статистику по распространению коронавируса и его последствиях представил федеральный оперштаб. Собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 24 мая 2021.

За последние сутки COVID-19 подтвердился у 48 жителей региона. Всего за месяцы пандемии в Орловской области заболело 35 322 жителя.

Выздоровело и выписано еще 72 орловца. Число пациентов, излечившихся от коронавирусной инфекции, составляет на сегодняшний день 33 506 человек.

О новых смертельных случаях течения болезни за последние сутки оперативный штаб не сообщает. Пандемия унесла жизни 645 жителей Орловской области.

Коэффициент распространения инфекции по региону в настоящее время составляет 0,94. Количество новых случаев заражения на 100 тысяч человек - 4727,0, количество смертельных случаев на 100 тысяч населения - 86.3. При этом по России в среднем коэффициент распространения инфекции выше - 1,06. Однако ниже число заражений на 100 тысяч населения - 3366,1 и число смертельных случаев на сотню тысяч населения - 79,3.