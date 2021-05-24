Трое пострадали в столкновении "Киа" и "Лады" в Орле

В ДТП пострадали три человека Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле три человека пострадали в столкновении легковушек "Киа" и "Лада". Автомобили не разъехались на Мостовой улице.

Автомобильная авария случилась в воскресенье, 23 мая, около двух часов дня.

Водитель и два пассажира "Лады" получили травмы Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

- Водитель 37 лет управлял автомобилем "Киа Рио", он двигался по Мостовой со стороны улицы Андреева в сторону улицы Царев Брод. В районе дома № 34 произошло столкновение с автомобилем "Лада Приора" под управлением 45-летнего водителя, который двигался по Мостовой во встречном направлении прямо. - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге пострадал водитель и два пассажира "Лады". 48-летняя женщина и 24-летняя девушка травмировались.

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