Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия24 мая 2021 11:12

Трое пострадали в столкновении "Киа" и "Лады" в Орле

Легковушки не разъехались на Мостовой улице
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В ДТП пострадали три человека

В ДТП пострадали три человека

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле три человека пострадали в столкновении легковушек "Киа" и "Лада". Автомобили не разъехались на Мостовой улице.

Автомобильная авария случилась в воскресенье, 23 мая, около двух часов дня.

Водитель и два пассажира "Лады" получили травмы

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

- Водитель 37 лет управлял автомобилем "Киа Рио", он двигался по Мостовой со стороны улицы Андреева в сторону улицы Царев Брод. В районе дома № 34 произошло столкновение с автомобилем "Лада Приора" под управлением 45-летнего водителя, который двигался по Мостовой во встречном направлении прямо. - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге пострадал водитель и два пассажира "Лады". 48-летняя женщина и 24-летняя девушка травмировались.

.

ДТПДТП в Орле и области 2021