В Орле определили лучших пожарных

В Орле пожарные посоревновались в профессиональном спорте Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле состоялись соревнования по пожарно-спасательному спорту. Участие в них приняли сотрудники городских пожарных частей, поборовшись за звание лучших.

Сотрудники пожарных частей прошли два этапа конкурса: они поднялись по этажам учебной башни и показали класс в боевом развертывании. На башню спасатели поднимались с помощью специальной штурмовой лестницы, им предстояло добраться до 4 этажа. Также в парах они поднимались по трехколенной лестнице: один один человек выдвигает лестницу, а другой поднимается и финиширует. А боевое развертывание - это командный этап соревнований, здесь пожарные отработали навыки слаженной работы в максимально приближенных к реальным условиях.

На башню спасатели поднимались с помощью специальной штурмовой лестницы Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

- По итогам соревнований победителем стала команда 3-й Пожарно-спасательной части № 3 по охране железнодорожного района г Орла, второе место у 2-й ПСЧ, третье – у 1-й ПСЧ, - рассказали об итогах соревнований в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.