Школа олимпийского резерва в Орле отпраздновала юбилей

Школа олимпийского резерва отпраздновала юбилей

В Орле спортивная школа олимпийского резерва №3 отпраздновала юбилей. Ей исполнилось 75 лет.

В честь дня рождения состоялось торжество с праздничными выступлениями воспитанников. За время работы школа сумела подготовить и выпустить множество талантливых спортсменов. В состав сборных России вошло 30 воспитанников, более 300 человек получили звание мастеров спорта, при этом 10 стали заслуженными мастерами, а 14 - мастерами спорта международного класса.

Поздравить школу с юбилеем приехали депутаты регионального заксобрания, они поздравили педагогов и воспитанников с праздником. Также парламентарии вручили благодарности за вклад в развитие физкультуры и спорта, сообщает пресс-служба Орловского облсовета.