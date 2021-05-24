На маршруты до СПЗ в Орле добавят автобусов

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орле до сталепрокатного завода будет ходить больше автобусов. Об этом стало известно на заседании комитета горсовета по экономической политике в конце минувшей недели.

Машин добавить на маршруты "Планерная - СПЗ" и "ГРИНН - СПЗ" решили после неоднократных обращений жителей и работников предприятия, недовольных транспортным обслуживанием на городских окраинах.

В итоге принято решение на маршрут №34 добавить 5 автобусов - их число увеличится с 13 до 18, а на маршруте №16 станет 14 машин вместо 12. Автобусов станет больше с 1 июня 2021.