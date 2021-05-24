В Орле коллекторов наказали за психологическое давление

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орле коллекторскую фирму наказали за психологического давление на должника. На неправомерные методы работы мужчина пожаловался приставам.

Телефон орловца коллекторы раскалили до красна, ему постоянно поступали звонки. После того, как мужчина подал жалобу, сотрудники службы судебных приставов провели проверку. Она подтвердила, что работает фирма по взысканию долгов с нарушениями закона. Материалы были направлены в суд.

- Суд признал организацию виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей, - сообщает пресс-служба УФССП России по Орловской области.

Пожаловаться на незаконную работу коллекторов можно по адресу г Орел, ул. Авиационная, д. 5.