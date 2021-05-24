Орловчанка попала под уголовную статью за траты с чужой карты

За покупки по чужой карте орловчанка попала под уголовную статью Фото: Архив "КП"

Орловчанка попала под уголовное дело из-за трат по чужой карте. Она нашла платежное средство возле банкомата и отправилась с ним за покупками.

В полицию пришел владелец утерянной карты. Житель Хотынецкого района рассказал, что где-то оставил ее и после стали приходить смс-оповещении о списании денег. Пропало всего около пяти с половиной тысяч рублей. Полицейские завели уголовное дело и взялись за розыск любителя отовариться за чужой счет. Через некоторое время им удалось установить подозреваемого, а точнее - подозреваемую.

- Посетив торговые точки, где были совершены покупки, оперативники опросили работников и просмотрели записи с расположенных там камер видеонаблюдения. Так они выяснили, что к краже причастна местная 51-летняя жительница. Она рассказала, что увидела чужое платежное средство около банкомата и решила воспользоваться им, совершая покупки до тысячи рублей, чтобы не вводить пин-код. Затем она выбросила банковскую карту, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Уголовное дело возбуждено по статье "Кража".