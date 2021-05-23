Последняя неделя мая в Орле будет дождливой Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле последняя неделя мая будет дождливой и в меру теплой. Публикуем полный прогноз погоды в Орле на 24-30 мая 2021.

Как сообщает Росгидрометцентр, понедельник 24 мая выдастся дождливым. Температура воздуха всего +9...+16 градусов. Пасмурно, ветер северный 4 м/c. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Во вторник 25 мая термометры покажут от +8 до +20 градусов. Днем выглянет солнце, дождя не ожидается. Ветер северный 3 м/c, давление 749 мм рт.ст.

В среду 26 мая чуть потеплее: от +10 градусов ночью до +22 днем. Облачно, небольшой кратковременный дождь. Ветер сменит направление на южное, скорость 3 м/c. Атмосферное давление на прежнем уровне.

В четверг 27 мая от +13 до +23 градусов. Пасмурно, ночью и днем ожидается небольшой дождь. Ветер с юго-востока 3 м/c, давление на уровне 748 мм рт.ст.

В пятницу 28 мая вновь от +13 до +23, облачно, временами дождь. Ветер юго-западный 1 м/с, давление на прежнем уровне.

По предварительному прогнозу последние майские выходные выдадутся не жаркими: в субботу и воскресенье 29 и 30 мая будет пасмурно, дождливо, возможна гроза. Температура от +13 до +20 градусов.