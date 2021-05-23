Орловец не смог угнать "Мерседес" и обокрал его

В Орле задержали угонщика Фото: Архив "КП"

В Орле полицейские задержали угонщика, который не смог похитить "Мерседес", обокрал его и бросил. Теперь горожанину придется держать ответ за свой поступок перед судом.

В отдел ОВД обратился владелец автомобиля. Он рассказал, что припарковал иномарку недалеко от работы, а чуть позже наше свою машину в другом месте. Более того, из нее пропала магнитола, портмоне с документами и набор инструментов. Полицейские взялись за розыск похитителя и вышла на его след. По подозрению в преступлении задержали 31-летнего мужчину. Ранее он уже был судим.

- Оперативники выяснили, что данный гражданин в ночное время проник в автомобиль потерпевшего, завел его и попытался уехать, однако через несколько десятков метров транспортное средство заглохло. Тогда подозреваемый забрал имущество потерпевшего и скрылся с ним. В настоящее время похищенное частично изъято. Подозреваемый признал свою причастность к противоправному деянию, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Дожидаться окончания следствия орловец будет под подпиской о невыезде. Уголовное дело возбуждено по двум статьям: и кража, и угон.