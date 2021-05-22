В Орле выбрали победителя конкурса "Полицейский Дядя Степа"

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле подвели итоги ежегодного конкурса детского творчества "Полицейский Дядя Степа". Юные жители региона своими руками создали для него поделки и нарисовали картины на тему службы в полиции.

Оценили детские работы сами полицейские и общественники. В итоге лучшей работой признали творение юной Анастасии Барановой. Своими руками девочка создала совсем не "Дядю Степу", а барышню в полицейской форме.

Куклу юная орловчанка создала своими руками. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

- Юная орловчанка самостоятельно сделала ее из ткани, снабдив форму знаками отличия сотрудника органов внутренних дел. Такое внимание к деталям не могли не отметить члены жюри, единогласно присудившие работе первое место, - поделились в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Кукла, созданная руками Анастасии, примет участие во всероссийском конкурсе. Поддержать юную орловчанку можно будет онлайн.