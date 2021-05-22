У Орла есть деньги на ремонт всего 9 контейнерных площадок для мусора

В ремонте нуждается больше ста площадок, а деньги есть только на 9 Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле в 2021 году запланировали отремонтировать 9 контейнерных площадок. Деньги у города есть только на такой небольшой ремонт, между тем нуждаются в нем около 150 мест складирования мусора.

Тема обсуждалась в городском совете. Как рассказал замначальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов, из года в год на ремонт выделяется одна и та же сумму: около 627 тысяч рублей. Но даже ее не достаточно. Так, на ремонт 9 площадок, по которым есть судебные решения или предписания, даже не нашлось подрядчика. С момента когда был объявлен аукцион подорожал металл и никто не стал браться за работу за указанную сумму.

Городские власти ищут варианты решения проблемы.

- Если не удастся найти дополнительные источники финансирования, нам придется пересмотреть перечень в пользу уменьшения количества объектов. Есть также вариант задействовать средства Дорожного фонда в случае, если контейнерная площадка находится в полосе отвода дороги и может трактоваться как элемент дорожной инфраструктуры, - цитирует Александра Филатова пресс-служба городской администрации.