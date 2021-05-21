Андрей Клычков предложил Илону Маску построить завод Tesla в Орловской области

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Губернатор Орловской области предложил Илону Маску построить на орловской земле завод Tesla. Глава региона Андрей Клычков обратился к изобретателю в твиттере.

Скриншотом поделился советник Клычкова Сергей Лежнев в своем телеграм-канале. Вот что написал Клычков Маску:

"Орел - символ преодоления, полета, бесстрашия и покорения вершин. Орел – символ результата, он всегда достигает цели и всегда побеждает. Разве эти качества и философия не объединяют Орел с компанией Tesla? Орел, Орловская область, Россия - лучший старт выхода Tesla на российский рынок. Для размещения производств Tesla у нас уникальные предложения и эксклюзивные приоритеты".

В завершении Клычков предложил Маску стать "первым в России и первым в Орловской области".