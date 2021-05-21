Отопительный сезон в Орле обошелся в 500 миллионов рублей

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орле подвели итоги отопительного сезона 2020-2021. Он прошел без аварий, а подготовка его обошлась примерно в 500 миллионов рублей.

Речь об этом велась на заседании профильного комитета горсовета сегодня, 21 мая. Было отмечено, что перед сезоном отопления заменили больше 11 километров ветхих труб, прошел ремонт в котельных. Кстати, прошлый отопительный сезон начался раньше срока и завершился позже из-за низкой температуры.

- Отопительный период проводился в штатном управляемом режиме. Сложных аварий и технических сбоев не было за исключением инцидента, который произошел в начале отопительного сезона, в момент пуска. Только в конце марта 2021 года было зарегистрировано одно повреждение, - рассказали в пресс-службе Администрации Орла.

В городе и области уже началась подготовка к следующему сезону теплых радиаторов.