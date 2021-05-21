В Орле суд вынес приговор за мошенничество экс-заведующей детским садом

В Орле суд вынес приговор бывшей заведующей детским садом №13 Фото: Архив "КП"

В Орле суд вынес приговор бывшей заведующей детским садом №13. Женщину осудили за мошенничество.

За время следствия было установлено, что с 2016 по 2017 год заведующая похитила бюджетные деньги, принадлежащие дошкольному учреждению и воспитателям. В свой карман орловчанка положила больше 240 тысяч рублей.

- Она формально оформляла на вакансии воспитателей лиц, фактически не исполняющих данные обязанности. Кроме того, осужденная вводила в заблуждение воспитателей детского учреждения относительно обоснованности получения ими денежных средств из дополнительных фондов оплаты труда и просила их вернуть якобы излишне выплаченные суммы, - пояснили "КП" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Доказательств оказалось достаточно, чтобы признать обвиняемую виновной в мошенничестве. По решению Фемиды, она выплатит штраф в сумме 250 тысяч рублей, а также не сможет в течение двух лет работать в системе образования.