В Орле поймали пьяного лихача без прав, гонявшего по Болховскому микрорайону

Пьяного лихача задержали в Болховском микрорайоне Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле сотрудники ДПС задержали пьяного лихача без водительских прав, гонявшего по жилому микрорайону. Нетрезвого водителя помог поймать курсант института МВД, позвонивший в дежурную часть.

Будущий полицейский заметил, что в Болховском микрорайоне катается явно нетрезвый мужчина. Он передвигался на малолитражке "Дэу Матиз". На помощь подоспел ближайший экипаж ДПС. Опасения курсанта подтвердились: мужчина действительно сель за руль подшофе. И как оказалось при проверке, 48-летний лихач уже лишен водительского удостоверения.

- В отношении мужчины полицейские составили административный протокол. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.