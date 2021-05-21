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Общество21 мая 2021 16:05

В Орле до конца года из аварийного жилья переселят почти 300 человек

Горожане получат новые квадратные метры
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Почти три сотни орловцев до конца года отпразднуют новоселье

Почти три сотни орловцев до конца года отпразднуют новоселье

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле до конца года из аварийного жилья переселят почти три сотни человек. Новые квадратные метры получит 284 орловца.

Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации. Переселение ждет орловцев, проживающих в 13 многоквартирных домах. Все они ветхие или аварийные. Обойдется массовый переезд более чем в 158 миллионов рублей, большая часть из этой суммы - средства федеральные. Городу они выделены по национальному проекту "Жилье и городская среда".

Власти заключили муниципальные контракты на предоставление квартир с застройщиками ООО «Жилстрой-Инвест», ООО «РП-Строй» и ООО «Евростиль».