Под суд отправится орловец, напавший на инспектора в СИЗО Фото: Архив "КП"

Под суд отправится орловец, напавший на инспектора в СИЗО. Мужчину осудят за дезорганизацию деятельности изолятора.

Следком завершил расследование уголовного дела ранее судимого орловца. Установлено, что находясь в следственном изоляторе (на тот момент он проходил по другому уголовному делу) рецидивист напал с кулаками на младшего инспектора дежурной службы, находящегося при исполнении.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника СУ СК РФ по Орловской области.