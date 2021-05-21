В должности начальника УКС Орла утвердили Дмитрия Кузнецова

Дмитрий Кузнецов утвержден в должности начальника УКС Орла

В должности начальника УКС администрации Орла утвердили Дмитрия Кузнецова. Ранее он значился в должности исполняющего обязанности начальника Управления капстроительства.

В горадминистрации озвучили биографию нового начальника УКС.

Дмитрию Кузнецову 33 года, он выходец из города Мценска. Образование у него инженерное, с органах муниципальной власти трудится с 2013 года. Работал в Управлении коммунальным хозяйством, с декабря 2020 года - и.о. начальника УКС.

Распоряжение об утверждении в должности подпишет мэр Юрий Парахин.