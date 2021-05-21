Коронавирус в Орле на 21 мая 2021: заболело 52 человека, 2 умерло

Последние новости о коронавирусе в Орле
Фото: Архив "КП"
Статистику по распространению коронавируса в регионах России обновил федеральный оперштаб. В Орловской области на 21 мая 2021 года зафиксированы новые случаи заражения, выздоровления и смертельные исходы.
За последние сутки коронавирус подтвердился у 52 жителей Орловской области. Общее число заболевших за время пандемии - 35 174.
Выздоровел и выписан еще 71 орловец. В общей сложности болезнь смогли победить 33 286 человек.
Федеральный оперативный штаб сообщил о еще 2 смертельных случаях. Число смертей по последним данным - 641. У всех скончавшихся пациентов лабораторно был диагностирован COVID-19.